Alliance Autocar met à disposition des navettes stérilisées pour le personnel soignant

Préfectures, hôpitaux, administrations, centres médicalisés, supermarchés ou encore maisons de retraite, ces établissements peuvent désormais faire appel à Alliance Autocar pour le transport de leur personnel.

L'objectif de cette mesure est d'éviter les risques de contamination que présentent les transports en commun ou encore les taxis.

Des véhicules « hyper clean »

Pour assurer une propreté optimale des véhicules mis à disposition par la société, celle-ci a prévu un nettoyage à vapeur sèche et une désinfection après chaque trajet, le respect de distances de sécurité entre les passagers, impliquant des véhicules partiellement, remplis, des couvres sièges en papier jetable, du gel hydro alcoolique, des masques et des gants ainsi qu'une protection vestimentaire du chauffeur et la condamnation des sièges autour de lui.

Comme le précise Alexandre Woog, directeur général de Alliance Autocar, « l'objectif est d'aider le pays dans la crise, donc ces transports se feront au tarif minimum. Nous pouvons répondre à des demandes dans la France entière, avec la possibilité pour tout client intéressé de lancer une navette dans l'heure. ».

Ces navettes sont l'équivalent d'un taxi collectif, respectueux de mesures d'hygiène très strictes et pourront s'arrêter à proximité du domicile des membres du personnel d'un établissement.

Aider le personnel des services indispensables au pays

Si les premières navettes ont été réquisitionnées pour les top managers de grandes entreprises du CAC 40, la flotte d'autocars de la société sera étendue « à l'ensemble des services indispensables au maintien du pays pendant cette crise », selon Alexandre Woog.

A terme, ces navettes pourront également être utilisées pour les enfants de ces personnels qui seront regroupés dans des centres pour permettre à leurs parents de travailler.