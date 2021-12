Allez voir Temps variable en soirée

À Londres, dans un hôtel de luxe, en 2014, Ramona, une prostituée se retrouve entre les mains de truands ; le plus âgé, moribond, soulage sa conscience en lui confiant un secret, mais le second, plus jeune, les surprend et tente de se débarrasser d'elle... Elle parvient à s’échapper…dans une autre dimension, en 1994 !

Avec la complicité de la seconde femme et de la première épouse du truand repenti, elle essaiera de modifier leur tragique destin.

Une comédie mi-policière, mi-fantastique, qui, à la faveur de chassés croisés dans le temps, entraîne le spectateur dans le sillage de personnages attachants dans un monde de suspense et d’humour.