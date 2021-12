Algora, l'école de robotique, s'installe à Lieusaint

Se familiariser avec la robotique et la programmation, tel est l'ambition de l'école Algora qui vient d'ouvrir ses portes à Lieusaint. Des stages sont également prévus pendant les vacances scolaires. Algora a, en effet, pour mission de former les jeunes aux enjeux du numérique afin de mieux leur faire comprendre le monde qui les entoure. Pour apprendre à coder, rien ne vaut une approche ludique, créative et concrète. L'école souhaite également démocratiser ces pratiques auprès des femmes, car les hommes restent surreprésentés dans ce secteur d'activité.

Le coût annuel (frais de participation à l'achat des kits de robots) de cet enseignement s'élève à 199 euros, mais certaines familles peuvent bénéficier d'une aide avec le dispositif “Culture et vous“.

Renseigne­ments : 01 64 13 55 76 ou ccas77127@ville-lieusaint.fr. www.algora.school.