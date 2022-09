Alexandre Aufradet récompensé au Trophée national des viandes d’excellence

Ce prix a récompensé un artisan passionné et convaincu que la qualité est le meilleur atout pour ses clients. Pour Alexandre Aufradet, c’est aussi une bonne occasion de mettre en valeur le savoir-faire français. Alexandre appartient à la 5e génération de bouchers-charcutiers installés historiquement dans le centre-ville de Nemours. L’histoire a débuté en 1886 lorsque son arrière-arrière-grand-père, (monsieur Aujard) et son épouse reprennent la boutique. Aujourd’hui, rien n’a changé : le sens du service, le savoir-faire traditionnel et la qualité irréprochable des viandes et produits sous signe officiel de qualité continuent d’établir l’excellente réputation de la Maison Aufradet.

Valoriser le savoir-faire des bouchers

Créé en 2008, le Trophée national des viandes d’excellence distingue, chaque année, l'engagement des professionnels des boucheries artisanales et de grandes et moyennes surfaces (GMS) dans une démarche officielle de qualité Label Rouge et/ou d'Indication géographique protégée (IGP). Il a pour objectif de valoriser le travail et le savoir-faire des bouchers français impliqués dans la promotion et la commercialisation des viandes sous signe de qualité. Au-delà d'une tendance, la consommation de qualité supérieure et d'une origine garantie est de plus en plus accrue chez les consommateurs.

Pour cette édition 2022, qui était organisée à Pau (Pyrénées-Atlantiques), le jury était composé de 10 professionnels de la filière (éleveurs, bouchers artisanaux, responsables GMS) avec la présence de deux lauréats de l’édition précédente.