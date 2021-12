Alerte sécheresse en Seine-et-Marne

Depuis le 9 juillet dernier, les fortes chaleurs, associées à une pluviométrie très basse, ont entraîné une sécheresse. Le niveau des grandes rivières est en baisse et les débits de la Seine à Vernon sont proches du seuil de vigilance. Le dernier arrêté préfectoral concernant la sécheresse, pris le 16 juillet, a donc imposé une restriction d’eau dans les communes de Chevry-Cossigny ; Ferolles-Attilly ; Gretz-Armainvilliers ; Lesigny ; Ozoir-la-Ferrière ; Pontault-Combault ; Pontcarre ; Roissy-en-Brie et Servon. Ces restrictions recouvrent l’interdiction de laver les véhicules, d'arroser les pelouses, d'alimenter les fontaines et de remplir les piscines.

Nombreuses sont les communes seine-et-marnaises touchées par la sécheresse. Certaines sont placées en alertes-restrictions depuis le réseau de distribution d’eau potable et d’autres simplement en vigilance.

Il a ainsi été décidé, face à la baisse des petits cours d’eau tels que l’Orvanne, le Réveillon, la Thérouanne et le Petit Morin, de rester vigilant ou de procéder à des restrictions d’eau dans certaines communes environnantes. Les communes du bassin versant du Réveillon, du Petit Morin, de la Thérouanne et du Fusain devront ainsi prendre les mesures de restrictions pour limiter les prélèvements et les rejets polluants.

Heureusement, le niveau des nappes phréatiques n’a pas encore atteint le seuil de vigilance et aucune mesure de restriction n’a été prise pour l’heure.