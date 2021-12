Alerte aux crues

Les Morins vont ainsi continuer à monter. Le Grand Morin est passé en vigilance jaune à 10 heures.

Toutefois, le scenario maximum devrait être moins haut que la semaine dernière. Pour le petit Morin, impact possible à Crécy-la-Chapelle.

Sur la Marne, maintien en vigilance jaune. Quant aux cours d'eau non surveillés, le ru d'Ancoeur est en train de réagir, mais pas d'inquiétude majeure. L'évolution est suivie par la ville de Melun et par la Direction départementale des territoires. Des premiers débordements peuvent être néanmoins constatés et certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.

Renseignements : vigicrues.gouv.fr