Aldi transforme le magasin Leader Price de Melun

Être situé à 15 minutes de chaque Français. C'est avec cet objectif en tête que l'inventeur du discount continue son déploiement dans l'Hexagone et en Île-de-France notamment. D'ici la fin de ce mois de juillet, Aldi France aura rénové et ouvert six nouveaux magasins en région parisienne en lieu et place des anciens Leader Price.

Six mois après le début de ce processus d'intégration, la moitié du parc de magasins Leader Price est désormais passée sous pavillon Aldi, soit 308 magasins. Depuis le début de l'année, le rythme d'ouverture de nouveaux magasins est de 15 par semaine, soit 60 par mois.

En Île-de-France, Aldi a déjà transformé plus de 50 magasins et d'ici la fin juillet, six nouveaux magasins vont donc ouvrir : trois à Paris, un à Romainville (Seine-Saint-Denis), un à Antony (Hauts-de-Seine) et un à Melun. Ce dernier se trouve au sein de la ZAC du Champ de Foire située juste en face de l'hôpital de Melun-Sénart.

Engagée aujourd'hui dans une stratégie globale de développement de ses activités en France, où elle est implantée depuis 1988, l'objectif de l'enseigne allemande (77 000 salariés répartis dans neuf pays européens) est d'atteindre, à terme, 1 900 magasins dans tout l'Hexagone. Au total, ce sont déjà plus de 3 000 collaborateurs Leader Price qui ont été intégrés et formés. D'ici la fin de l'année, 6 000 personnes auront rejoint les équipes d'Aldi France avec l'ambition commune de créer une véritable culture de magasins de proximité.