Aldi poursuit l'intégration des magasins Leader Price

Suite au rachat, le 30 novembre dernier, des 545 magasins Leader Price au Groupe Casino pour un montant de 717 millions d'euros, Aldi France poursuit son maillage territorial, afin d'être davantage au plus près de sa clientèle. D'ici la fin de ce mois de mai, neuf anciens magasins Leader Price passeront ainsi sous pavillon Aldi en région parisienne. Depuis le mois de janvier, l'enseigne de distribution allemande a déjà transformé 30 magasins LP sur le territoire francilien.

Situés dans les Hauts-de-Seine, l'Essonne, le Val-de-Marne, les Yvelines, à Paris et donc en Seine-et-Marne, les neuf nouveaux centres commerciaux franciliens vont bénéficier d'une rénovation. Chacun de leurs collaborateurs sera également accompagné et formé pour se familiariser aux process de la marque inventrice du discount. L'objectif est d'être fin prêt le jour de l'ouverture.

Peu de références, des magasins à taille humaine et une volonté d'être à quinze minutes du domicile de chaque client : c'est ce qui fait l'ADN d'Aldi France. Pour l'enseigne, cette acquisition représente donc l'occasion de se rapprocher des consommateurs, afin de leur proposer les meilleurs produits au meilleur prix. Aujourd'hui, plus de 2 200 collaborateurs Leader Price ont déjà été intégrés et formés. D'ici la fin de l'année, 6 000 salariés auront rejoint leur nouvel employeur.

C'est notamment le cas au magasin de La Ferté-sous-Jouarre qui vient d'ouvrir ses portes le 19 mai, à l'issue de cinq semaines de travaux d'aménagement. Cet ancien centre Leader Price accueille les clients sur une surface de 1 100 m2. Comme partout ailleurs, tous les anciens salariés ont été intégrés aux équipes d'Aldi. « Après trois semaines de formation, je me sens bien plus à l'aise qu'au début », explique une nouvelle employée qui a travaillé pour Leader Price durant 22 ans. « J'ai beaucoup appris. Nous sommes bien pris en main et bien suivis. Au début, on avait des craintes, mais on a été vite rassurés. Nos formateurs voulaient comprendre nos différences d'organisation, c'était appréciable. » Opérationnel et motivé, le personnel du nouveau magasin de La Ferté-sous-Jouarre s'est rapidement mis au travail.

Magasin Aldi de La Ferté-sous-Jouarre : 2, rue des Carreaux, La Ferté-sous-Jouarre