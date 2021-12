Aldi installe sa plateforme logistique à Brie-Comte-Robert

La nouvelle plateforme logistique de l'enseigne allemande est le fruit de la collaboration entre les promoteurs immobiliers Panhard et Amundi. Après avoir signé un bail ferme de neuf ans, Aldi (dont le chiffre d'affaires en 2018 était de 82 milliards d'euros) vient de s'engager pour louer le solde du bâtiment, soit 12 000 m2 supplémentaires. « Cette opération témoigne de l'efficacité du partenariat forgé depuis cinq ans avec Amundi Immobilier », explique Christophe Bouthors, président du Groupe Panhard. « Nous allons poursuivre notre collaboration pour étoffer ce portefeuille qui représentera 350 000 m2 à la fin de l'année 2021. »

La plateforme de Brie-Comte-Robert a été réalisée au sein du parc d'activités du “Haut des Prés”, près de la Francilienne, sur une parcelle de 10,6 hectares. Elle propose 47 200 m2 d'espaces d'activité logistique et 820 m2 de bureaux et locaux sociaux. L'ensemble, d'une hauteur libre de 11,5 m, offre des espaces intérieurs particulièrement lumineux. Il est composé de deux cellules centrales d'environ 12 000 m2 et de 4 cellules de près de 6 000 m2 pour un total de 48 000 m2.

Pour répondre aux besoins d'Aldi, une des quatre cellules périphériques a été équipée selon un principe de températures dirigées, grâce à plus de 7 000 m2 de panneaux isothermes et l'installation de groupes froids. Cette cellule froide disposera de trois zones en très basse température allant de 2° à -25 °C et permettra ainsi à l'enseigne d'approvisionner une centaine de magasins franciliens.

Le bâtiment, dessiné par l'agence d'architecture A26 et situé en entrée de ville de Brie-Comte-Robert, se distingue en façade par une pluralité de couleurs et de matériaux, avec notamment un mur pignon composé de gabions en galets.

Dans le cadre de sa politique développement durable, la plateforme a fait l'objet d'une réflexion particulière sur un grand nombre d'aspects : suivi et réduction de la consommation d'énergie notamment grâce à l'éclairage LED à détection et à l'installation d'une gestion technique de bâtiment (GTB). Gestion de l'eau avec récupération des eaux pluviales. Enfin, développement de la biodiversité grâce à la végétalisation des bassins, la plantation de plus de 300 arbres et une réflexion paysagère (bosquets, arbustes et fleurs) sur 6 500 m2 d'espaces extérieurs. Des mesures qui ont permis au Groupe Panhard d'obtenir la certification environnementale BREEAM, label le plus répandu à l'international.