Aldi déménage de Varennes-sur-Seine à Montereau

Ce choix était prévu dans le cadre du rachat d’une partie des magasins Leader Price au groupe Casino à la fin de l’année 2020. Si l’accès à ce magasin se révèle plus facile, les nouveaux locaux de Montereau présentent également une superficie légèrement plus importante (999 m2 contre 900 m2), permettant aux clients de bénéficier d’une lumière naturelle accrue et d’un rayonnage plus moderne. Si les locaux de Varennes-sur-Seine sont dans l’attente d’un repreneur (des discussions sont en cours), tous les salariés du magasin ont été transférés à Montereau.

Zac de la Sucrerie, Montereau-Fault-Yonne. Ouverture du lundi au samedi (8h30-20h) et le dimanche (8h30-12h20).