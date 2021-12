Alain Aubry, nouveau président de Roissy Dev Aérotropolis

Elu de terrain et fin connaisseur des enjeux et des acteurs économiques territoriaux, Alain Aubry, 56 ans, va diriger Roissy Dev Aérotropolis, l'agence dédiée au développement économique de Roissy Pays de France (42 villes de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise et 352 112 habitants). Le nouveau président va proposer aux entreprises locales de se doter d'un nouvel outil, afin de les soutenir dans le contexte actuel de crises sanitaire : la Roissy Dev box. Pensé comme une « boîte à outils », cet espace en ligne gratuit proposera, d'ici décembre, différents services (accès facilité aux marchés publics de l'Agglomération, « book » référentiel des entreprises locales sous formes de pastilles vidéo, informations sur les besoins des grands groupes implantés localement et « bourse aux locaux » listant les offres immobilières). «Le contexte actuel pousse les territoires à repenser en profondeur leur modèle économique, a déclaré Alain Aubry. Notre agence Roissy Dev Aérotropolis est pleinement mobilisée aux côtés des entreprises et l'objectif de Roissy Dev est de les aider à remplir leurs carnets de commandes. »