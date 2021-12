Akoya Conseil et Formation, au service de l'humain

Récompensée par le Prix de la créativité Sénart 2014 et lauréate du Réseau Entreprise 2016, Adline Walle le reconnaît volontiers, ces deux prix lui ont apporté de la visibilité, « mais surtout de la reconnaissance à l'heure de concrétiser mon projet d'entreprise », ajoute-t-elle. Organisme de formation agréé, l'Agence Akoya Conseil & Formation est spécialisée dans la formation individuelle autour de trois axes, le savoir être en entreprise, la communication verbale et non-verbale et l'image professionnelle pour valoriser ses compétences.

Des interventions sur mesure

« Je me suis aperçue que le savoir être, la communication et l'image n'étaient pas assez pris en compte, confie l'entrepreneuse. L'image que l'on renvoie en entretien, le comportement professionnel, sont de vraies exigences. J'ai appris les techniques de valorisation de l'image de soi. Cela m'a paru comme une évidence de le développer. Je disposais déjà d'un réseau et de partenaires qui étaient en demande. J'ai démarré en auto-entreprise pendant un an et demi. Forte de ce succès, j'ai créé la société. »

L'Agence Akoya Conseil & Formation propose de réaliser différentes interventions sur mesure pour les chefs d'entreprise, les salariés, les demandeurs d'emploi et même les étudiants. « Ce métier est riche et épanouissant. J'interviens dans tous les domaines. Je travaille avec l'Armée de Terre ou encore avec Disney. Dans une société visuelle il faut optimiser la communication. »

Bientôt la chaîne Youtube Akoya

L'entreprise, basée à Lieusaint, emploie cinq collaborateurs en sous-traitance qui viennent développer certains axes de la société comme le coaching individuel et la formation en entreprise communication en actions collectives. Akoya Conseil & Formation lancera prochainement sa chaîne « Youtube Akoya » avec des vidéos ludiques sur la communication professionnelle en entreprise, à destination de tout public, les « Court de Com », permettant d'optimiser la communication dans le monde professionnel. La première production traitera de la poignée de main.

« J'ai un regard sur ma société toujours aussi passionné et enthousiaste. Il y a vraiment de la demande. Les retours sont plus nombreux que je ne l'espérais. Les chiffres aussi sont là. En un an, j'ai triplé mon chiffre d'affaires. C'est un très bon début mais je dois rester vigilante sur l'aspect financier. »

Pour 2018, Akoya Conseil & Formation développera un projet de CV vidéo, avec trois intervenantes, à destination des demandeurs d'emploi et étudiants. Une formation de cinq jours qui permettra de décrocher un entretien et de le réussir.