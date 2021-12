Airnadette le 24 mai à l'escale de Melun

Cette performance étonnante incluant comédie et danse nous entraîne dans un voyage fantastique à travers un mashup cinq cent extraits cultes de films, pubs, discours politiques, tubes internationaux ou encore buzz du web, en résumé tout ce que l'industrie culturelle a pu générer d'intéressant ces soixante-dix dernières années. Le tout se retrouve entremêlé avec humour, et un certain anachronisme qui rend l'exercice savoureux et drôle. Servi par une troupe de comédiens déjantés, le spectacle humoristique à souhait est accessible à partir de 13 ans et se jouera à l'Escale de Melun.

L'Escale

24 mai à 20h40

Avenue de la 7e Division-Melun

Tarif : 18 euros