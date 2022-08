Air Legend, le rendez-vous incontournable de l’aviation

Le Paris-Villaroche Air Legend est un événement, désormais incontournable, qui se déroule chaque deuxième week-end de septembre, sur l’aérodrome de Melun-Villaroche, à 40 km au sud-est de Paris. Ce spectacle exceptionnel permet de voir voler des avions légendaires, qui sont rarement ou jamais vus en France. Idéalement situé aux portes de Paris, l’aviation d’affaires est aujourd’hui un des axes de développement de l’aérodrome. Il est envisagé d’accueillir cinquante avions d’affaires par mois en moyenne d’ici un à deux ans.

Les avions légendaires sur un site prestigieux

Pour l’édition de cette année, moteurs à pistons et premiers jets seront à l’honneur. Avec plus d’une centaine d’avions légendaires parmi lesquels avions de collection et appareils militaires d’aujourd’hui, le Paris-Villaroche Air Legend offre un plateau aérien des plus grandioses. L’événement se rend unique de par les activités qu’il propose : visite du parc avions, stands du village des exposants, reconstitution historiques, simulateurs de vol, animations, conférences, dédicaces ou encore rencontres avec les équipages seront possibles tout le long du week-end.

Cet aérodrome est également riche en histoire. Situé à 40 km au sud-est de Paris, au cœur des plaines de la Brie, l’aérodrome de Paris-Villaroche est une ancienne base d’essais en vol. Le terrain a été successivement occupé par les armées françaises, allemandes et américaines. Aujourd’hui, Melun-Villaroche reste un centre aéronautique important, ouvert à la circulation aérienne publique depuis octobre 2014. S'y côtoient aviation ancienne, de loisir et professionnelle.

Le programme sera similaire le samedi 10 et dimanche 11 septembre. Le parc ouvrira ses portes à 8 heures. La visite du parc avion est possible jusque midi. Quant au spectacle aérien, il aura lieu de 13 heures à 18 heures.