Air Legend 2022 : décollage immédiat !

C’est devenu un rendez-vous aéronautique majeur. La 4e édition du Paris-Villaroche Air Legend attend, cette année, plus de 58 000 visiteurs, soit deux fois plus qu’en 2018. Réparti sur deux jours, le week-end des 10 et 11 septembre, ce grand événement retrace l’Histoire et rassemble toutes les générations.

Un programme complet

Pendant la matinée, il sera possible d’approcher au plus près les avions qui participeront au spectacle aérien prévu l’après-midi. Des conférenciers et des équipages seront présents pour raconter l’histoire de leurs appareils et répondre à toutes les questions du public. Pour cette quatrième édition, Air Legend va proposer des démonstrations inédites comme, par exemple, le tableau “effets spéciaux” pour se plonger dans une simulation d’attaque aérienne, le tout accompagné d’effets pyrotechniques époustouflants. Côté culture, des représentations musicales transporteront les visiteurs quelques décennies en arrière. Les Satin Doll Sister, groupe rétro vocal féminin, revisitera ainsi le répertoire des standards des années 1930 à 1960.

© Air Legend

P-51 Mustang et F-86 Sabre, les stars

Le P-51 Mustang, monomoteur à pistons, et le F-86 Sabre, avion à réaction, sont des avions de chasse américains conçus par North American Aviation. Sept ans seulement se sont écoulés entre le premier vol du P-51 et celui du F-86 Sabre. Développé en 1940 pour répondre au besoin urgent de chasseurs de la Royal Air Force, le P-51 Mustang, était doté d’un moteur Allison V-1710 qui limitait sa performance en altitude. Une fois équipé du moteur britannique Rolls-Royce Merlin, l’appareil devint l’avion d’escorte par excellence, accompagnant les grands raids américains de bombardiers et obtenant la suprématie aérienne au-dessus de l’Allemagne. Le F-86 Sabre a, lui, été inspiré d’une aile du P-51 Mustang. Devenus des icônes et les symboles d’une progression technologique majeure, le P-51 (dernier chasseur à pistons) et le F-86 Sabre (premier jet de North American) seront ainsi mis à l’honneur. Ils sont d’ailleurs sur l’affiche officielle du meeting dessinée par Lucio Perinotto surnommé le “peintre de l’air et de l’espace”.

Un site historique

Au coeur des plaines de la Brie, l’aérodrome de Paris-Villaroche, à Montereau-sur-le-Jard (à une quinzaine de kilomètres de Melun), est une ancienne base d’essais en vol. Son terrain a été occupé, à la fois, par les armées française, allemande et américaine. Après le conflit, c’est la Snecma (Société nationale d’étude et de construction de moteurs d’aviation rebaptisée depuis Safran) qui s’est implantée en bordure des pistes. Dassault Aviation y effectuait des tests avec ses avions comme l’Ouragan et le Mirage. Aujourd’hui, le site demeure un centre aéronautique important ouvert à la circulation aérienne publique depuis 2014. Aviations anciennes, de loisir et professionnelles se côtoient désormais. Le groupe Safran y exploite un de ses principaux sites industriels, notamment pour l’assemblage de propulseurs militaires et pour équiper des Airbus A 320, ainsi que des Boeing 737. Le musée aéronautique et spatial Safran est également installé dans un hangar à hydravions des années 1930. On peut y découvrir une collection unique d’une centaine de moteurs d’avions, mais aussi d’hélicoptères et de fusées, en passant par des trains d’atterrissage, des systèmes de freinage, des voitures, des motos et même un étage de la fusée Ariane. Villaroche reste aussi marqué par des records mondiaux, comme le premier franchissement français du mur du son en 1953, mais aussi des records de vitesse sur Mystère IV et Mirage III en 1954.

Une dynamique territoriale

Transféré en 2007 par l’État au Syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche (Sympav), l’aérodrome abrite un site de l’École nationale de l’aviation civile (Enac), l’aéroclub Constantin Rozanoff, la compagnie de travail aérien Aéro-Sotravia et les ateliers de maintenance et de peinture aéronautiques Aéropale. Idéalement situé aux portes de Paris, sur un territoire qui regroupe une multitude d’activités logistiques et industrielles, l’aérodrome se développe désormais dans le domaine de l’aviation d’affaires. En moyenne, cinquante avions d’affaires devraient être accueillis chaque mois d’ici deux ans. Par ailleurs, plusieurs associations de collectionneurs sont basées sur l’aérodrome, ainsi que le musée de l’Association des mécaniciens pilotes d’aéronefs anciens (Ampaa). Installé dans une immense et surprenante structure signée Gustave Eiffel et classée monument historique, le site compte une vingtaine d’appareils.

Le meeting en chiffres 25 hectares d’exposition accueillent des stands, un simulateur de vol, des concerts et un musée aéronautique et spatial.

15 000 places de parking pour les visiteurs arrivant en voiture, mais aussi en avion privé (nombre de places très limité), détenteurs d’une entrée VIP.

200 bénévoles présents au service du public, des partenaires et des exposants.

11 heures de spectacle avec des reconstitutions de la bataille de France, d’Angleterre et des plus grandes épopées aériennes.

80 avions en vol, dont des Warbirds, des avions de transport, des Rafale et la Patrouille de France.

Paris-Villaroche Air Legend 2022 : aérodrome de Melun-Villaroche, Montereau-sur-Le-Jard.

Samedi 10 et dimanche 11 septembre (8h-18h). Tarifs : 40 euros (+ 16 ans), 20 euros (12-16 ans). Gratuit pour les – 12 ans.

Visite du parc avions : 5 euros.

Option place assise : 10 euros.

Renseignements : www.airlegend.fr