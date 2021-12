Aide juridictionnelle : mouvement national d'action le lundi 7 juillet

Malgré la forte mobilisation des avocats et des Ordres lors des journées nationales d'action des 5 et 26 juin, le ministère de la Justice n'a retenu aucune des propositions de la profession et poursuit au contraire sa réflexion tendant à instaurer une taxe inacceptable sur le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats.

AP