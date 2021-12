Aide à la personne : une nouvelle agence à Coupvray

Ce réseau d'expert du service d'aide à la personne renforce ainsi son maillage en Seine-et-Marne. Cette antenne sera gérée par EdithLaurelut. Participer à l'attractivité économique et sociale de sa ville avec l'ensemble des acteurs locaux est un projet qui l'a stimulée.

Ménage, repassage, jardinage, garde d'enfants de plus de trois ans et aide aux seniors sont les prestations proposées aux habitants du Val d'Europe et de l'agglomération Marne et Gondoire. L'agence assurera ensuite la garde d'enfants de moins de trois ans et l'accompagnement de personnes en situation de handicap et perte d'autonomie. Le recrutement de six intervenants est envisagé.

APEF Coupvray : 39 rue, d'Esbly 77132 Coupvray. edith.laurelut@apef.fr.