Aide à domicile : une nouvelle agence AD Seniors à Montereau

Les prestations réalisées par les équipes professionnelles comprennent une large offre de services : actes de la vie quotidienne (repas, toilette, mobilité et entretien du domicile), garde de nuit, aide administrative, sorties d'hospitalisation et accompagnement de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. L'équipe de Montereau est constituée d'auxiliaires de vie et d'intervenants formés et expérimentés et sensibilisés à la question de la bientraitance.

Agence AD Seniors : 5, rue du Châtelet 77130 Montereau-Fault-Yonne. Renseignements : montereau.yonne@adseniors.com ou www.adseniors.com.

Tél. : 07 49 64 33 05 et 09 83 95 44 62.