Ahmed Sylla à Lagny-sur-Marne, espace Charles Vanel, le 28 mai 2019 à 20h30

Il écume les scènes depuis près de dix ans maintenant et investit même les plateaux de cinémas depuis le succès amplement mérité du film l'Ascension, dans lequel il incarnait le rôle principal. Né de parents sénégalais, Ahmed grandit à Nantes et se passionne pour les techniques théâtrales dès le collège. Il puise sa source chez les comiques traditionnels français (De Funès, Devos ou Coluche), aussi bien que les Américains tels que, Jim Carrey. Dans son nouveau spectacle, il explore le thème des différences et en particulier ce pourquoi au final, elles nous rassemblent. Il jouera donc à Lagny-sur-Marne le 28 mai prochain à 20h30 à l'espace Charles Vanel.

Espace Charles Vanel

22 boulevard du Maréchal Galliéni.

Lagny-sur-Marne

Tél : 01 64 12 47 50

Tarif : à partir de 38,50 euros