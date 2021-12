Agriculture diversifiée : quand les fermes deviennent ambassadrices

“Mangez et vivez fermier !” Le slogan du réseau “Bienvenue à la ferme” ne manque pas de punch. Créé en 1988 et réunissant près de 8 000 agriculteurs, c'est le premier réseau français de vente directe et d'accueil à la ferme. A sa façon, il participe activement au développement d'une agriculture diversifiée de plus en plus prisée. Une nouvelle façon de produire et de consommer que la crise liée à la Covid-19 a mise en lumière.

Aujourd'hui, 130 fermes d'Île-de-France sont labellisées “Bienvenue à la ferme” et ce réseau poursuit sa croissance, s'évertuant à faire découvrir les produits de ses adhérents et à promouvoir leurs divers métiers. Producteurs de légumes et de fruits, de fleurs, éleveurs de vaches pour le lait ou la viande, producteurs de volailles, fermes découverte ou loueurs de chambres d'hôtes : les profils sont, en effet, différents, mais la volonté affichée de participer à la reconnaissance d'une agriculture raisonnée est la même.

Le goût des bons produits

Derrière chacun des produits vantés par “Bienvenue à la ferme”, il y a, en effet, un agriculteur engagé et passionné, toujours prêt à proposer à ses visiteurs de pénétrer dans les coulisses de sa ferme et à faire partager son savoir-faire. Ces hommes et ces femmes ont à cœur de faire redécouvrir à tous le goût et le plaisir des bons produits de la ferme, en toute transparence.

Parmi les fermes franciliennes adhérentes au réseau, cinq exploitations seine-et-marnaises se sont engagées à en être les ambassadrices auprès des consommateurs et des autres producteurs locaux. Active depuis maintenant 30 ans, la ferme de la Recette, à Echouboulains, fait même figure de pionnière. Leur objectif ? Faire rayonner l'agriculture diversifiée et raisonnée en région parisienne. Incarnant parfaitement les valeurs du réseau, elles participent à son développement avec le soutien de la Chambre d'agriculture de la région Île-de-France. Communiquant sur les réseaux sociaux notamment, ces fermes affichent la marque « Bienvenue à la ferme » et valorisent leur identité sur leurs fermes. Elles sont également proactives dans l'organisation de rendez-vous inédits comme des portes ouvertes thématiques, des marchés collectifs ou des ateliers pédagogiques. Ces exploitations locales sont aussi les premières à conseiller leurs pairs sur toute question concernant l'accueil à la ferme, les outils clés en main ou les partenariats, afin de mettre en avant leur boutique et leur offre.

Des relais privilégiés

A ce titre, ces “fermes ambassadrices” deviennent des relais privilégiés auprès des consommateurs, mais aussi auprès d'autres producteurs intéressés par les bienfaits de la diversification agricole. Auprès d'elles, ces producteurs peuvent ainsi en apprendre davantage sur la mise en place de nouveaux projets en circuit court, ou sur la manière de gagner en visibilité avec le soutien du réseau.

Chargée de mission à la Chambre d'agriculture de région Île-de-France et spécialiste de l'agritourisme, Claire Masson se félicite de cet engagement collectif : « L'accueil à la ferme et les quelque 80 points de vente de produits fermiers contribuent activement à l'image positive de l'agriculture francilienne. Ces fermes ambassadrices, en tant que porte-paroles de la marque “Bienvenue à la ferme'', jouent un rôle incontournable, en ligne directe avec les consommateurs, mais aussi avec les producteurs voisins en circuit court et en agritourisme. Nous avons, depuis toujours, la conviction que c'est ainsi que la confiance se tisse et que se renforcent la production comme la consommation locale. »

En Île-de-France, on recense, au total, huit fermes ambassadrices, dont cinq, comme on l'a déjà dit, sont situées en Seine-et-Marne. En 2020, ces fermes ont proposé plus de dix événements d'accueil. Il est vrai qu'entre les exploitations de vergers, les élevages d'animaux, les spécialisations bio ou raisonnée, les boutiques, les distributeurs automatiques et les marchés hebdomadaires ou événementiels, elles disposent d'une large palette. Les clients ont donc l'embarras du choix pour trouver leur bonheur dans le pré.