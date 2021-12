AGISCOM : « Préparer le futur ensemble »

Si la société intervient historiquement dans le secteur des télécoms (réseaux filaires et fibre optique), Agiscom a toujours su investir de nouveaux champs d'action. Elle participe depuis 2016 à la transition numérique en contribuant au déploiement des compteurs communicants Linky aux côtés d'Enedis. En perpétuelle recherche de sens, l'entreprise apporte son expertise technologique en matière de transition énergétique avec un nouveau service : la mise en place de bornes électriques pour la recharge de véhicules. « Nos collaborateurs sont dédiés à mettre leur savoir-faire au service des rendez-vous technologiques de demain » précise Sylvie Salinie. « Nous veillons particulièrement à notre responsabilité sociétale et environnementale, cela oriente notre politique de ressources humaines et la manière dont nous choisissons nos développements et champs d'intervention ».

L'humain est un élément central de la stratégie du groupe qui compte désormais 150 salariés et quatre entités. « J'aime à dire que seul on va vite et ensemble on va loin » commente Sylvie Salinie « Nous veillons à ce que nos opportunités de marché aillent dans le sens de l'atténuation du réchauffement climatique et du déploiement de la transition écologique ». La société s'emploie désormais à développer un nouveau portefeuille de clients privés (hôtels, centre commerciaux, sièges de grands groupes) sur l'Ile de France, le Grand Ouest et la Nouvelle Aquitaine, ces trois régions où le groupe est historiquement présent serviront de tête de pont pour un développement national. Agiscom fournira un service de diagnostic des besoins, d'installation, de vente, de maintenance des dispositifs et d'accompagnement pour l'obtention d'aides au financement.

« Notre partenaire européen est la société Wall Box, qui a été primée par la Silicon Valley pour le caractère innovant de la technologie développée ». Une collaboration qui laisse augurer d'un beau potentiel de développement pour Agiscom !

