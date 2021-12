Agglomération Melun Val de Seine : la vaccination s'accélère

Les professionnels de santé et d'aide à la personne, ainsi que les publics prioritaires de plus de 55 ans* peuvent se faire vacciner au centre de vaccination du Groupement hospitalier sud Île-de-France (8, rue de Vaux à Melun) sur rendez-vous uniquement (Keldoc.com) du lundi au vendredi (12 h 30-17 heures).

Sous certaines conditions, il est également désormais possible de se faire vacciner dès 18 ans. Plusieurs centres de vaccination ont ouvert en Seine-et-Marne, dont ceux de Melun et de Saint-Fargeau-Ponthierry. Les vaccinations se font exclusivement sur rendez-vous (Keldoc à Melun et Doctolib à Saint-Fargeau-Ponthierry).

Renseignements : 01 64 71 77 79 (9 heures-12 heures et 14 heures-17 heures).

*Professeurs des écoles, collèges et lycées, professionnels de la petite enfance, agents spécialisés des écoles maternelles, accompagnants d'enfants en situation de handicap, policiers et gendarmes, policiers municipaux, surveillants pénitentiaires, personnels de la protection de l'enfance, personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, conducteurs de bus, ferry et navette fluviale, conducteurs et livreurs sur courte distance, conducteurs routiers, chauffeurs de taxi et de VTC, contrôleurs des transports publics, agents d'entretien (éboueurs, ramassage et tri des déchets), agents de gardiennage et de sécurité, salariés et chefs d'entreprise des commerces alimentaires (caissiers, employés libre-service), vendeurs de produits alimentaires (bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers, salariés des abattoirs et des entreprises de transformation de viande), professionnels des pompes funèbres, professionnels de l'hébergement d'urgence.