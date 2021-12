Si les avocats anglais et américains sont souvent formés lors de leurs études à la cross-examination et la pratiquent pour certains presque quotidiennement devant les tribunaux judiciaires, l'audition de témoins en général est un exercice auquel les praticiens civilistes de l'arbitrage sont rarement préparés et formés.

Or, dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, cet exercice délicat est essentiel. Sont généralement interrogés tant les témoins de fait que…