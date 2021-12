Business meeting croisé Acem et Dynabuy IDF, mardi 12 février

Développez vos affaires, vos contacts et augmentez la visibilité de votre société. L'Acem, la plus ancienne association de chefs d'entreprise de Marne-la-Vallée et Dynabuy-IDF, réseau d'affaires et centrale d'achats à destination des TPE-PME, fort de l'équivalent d'un comité d'entreprise vous convient à un afterwork/Business meeting le 12 février au Campanile de Torcy. C'est une nouvelle opportunité pour vous de partager avec les entreprises du Nord Seine-et-Marne. Cette rencontre sera co-animée par Patrick Boué de Dynabuy-IDF et Christian Durieu, président de l'ACEM.

Au programme :

18 h 30 : Accueil

19 h : Apéritif

19 h 45 : Business meeting animé par Patrick Boué

21 h : (Option) Dîner au sein du Campanile

Places limitées à 60 dirigeants.

34 rue du Général de Gaulle, Torcy.

Contact :

Tél. : 01 60 35 98 34

Portable : 06 75 61 37 28

http://www.dynabuy-idfsud.fr