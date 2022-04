Aérodrome de Lognes-Emerainville : une charte pour assurer la tranquillité des riverains

Les députés Stéphanie Do et Jean-Michel Fauvergue, les maires des différentes communes concernées ainsi que le président de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne étaient présents à cette signature, réunissant les associations de riverains et de pilotes, la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) et Aéroports de Paris (ADP).

L’aérodrome de Lognes-Emerainville, ouvert au trafic international, est le premier aérodrome d'aviation légère privée de France. Son activité génère des nuisances sonores, contre lesquelles se mobilisent les associations de riverains ainsi que les maires des communes touchées, depuis plusieurs années. Si la charte signée ne remet pas en cause cet aérodrome ni sa légitimité, il était devenu nécessaire de diminuer les nuisances sonores qu’il engendre.

Dans ce cadre, un code des relations entre riverains et usagers avait été signé en décembre 1997 par le maire d'Emerainville, les usagers et les riverains. Lors de la commission consultative du 28 juin 2021, avait été décidée la création d'un comité permanent réunissant la sous-préfecture de Torcy, des riverains, des usagers, ADP, la DGAC, des élus et Bruitparif.

Parmi les travaux lancés par ce comité figurait la rédaction d’une nouvelle charte, une avancée significative pour la réduction du bruit.

La charte prévoit notamment des plages de tranquillité entre le 1er avril et le 30 septembre, les week-ends, jours fériés, le samedi de 12 h à 14 h et après 19 heures. Durant tous ces créneaux, seuls les avions classés parmi les moins bruyants pourront effectuer des tours de piste.