ADP s'installe au pied des pistes de Roissy

« Avec l'inauguration de votre siège, la France réaffirme son choix de l'ouverture et sa volonté de rester un territoire attractif », a salué le président de la République devant les salariés du groupe ADP.

« C'est plus qu'un siège. Il accueille toute la communauté aéroportuaire et s'intègre dans un projet d'urbanisme plus vaste », a-t-il ajouté après que le PDG du groupe, Augustin de Romanet ai souligné que les aéroports d'Orly et Roissy représentent à eux seuls 1,7% du PIB national.

© Twitter@GroupeADP