Adie : la semaine du bénévolat va passer par Melun

Depuis le 12 et jusqu’au 23 septembre, l’Adie Île-de-France et ses collaborateurs (25 antennes et 95 salariés) se mobilisent, afin de recruter de nouveaux bénévoles qui participeront à l’accompagnement des futurs entrepreneurs. Portes ouvertes, rencontres sur les marchés, webinaires, réunions, petits déjeuners entre bénévoles et conseillers : de nombreuses opérations sont actuellement organisées pour rallier toutes les bonnes volontés à la cause de l’entrepreneuriat populaire.

L’Adie Île-de-France recherche ainsi 20 bénévoles pour accompagner les entrepreneurs locaux. La joie d’être utile et la fierté de se voir confier des missions ayant avec un impact positif sur l’insertion professionnelle des créateurs d’entreprise accompagnés par l’Adie, c’est ce que ressentent 95 % des 1 200 bénévoles de l’association. Sur le plan national, ce sont 200 nouveaux bénévoles qui sont recherchés.

En 2021, l’Adie a accompagné 32 933 personnes. Ces entrepreneurs volontaires ont été conseillés et soutenus par des bénévoles. L’Adie a également accordé 143 millions d’euros de financement à près de 25 000 entreprises. Un montant en hausse de 14 % par rapport à 2020. En Île-de-France et toujours en 2021, l’Adie a accompagné 3 860 entreprises et accordé 25 millions d’euros de prêts.

Participer à une aventure solidaire

Être bénévole à l’Adie, c’est s’engager pour donner accès à toutes et tous le droit de créer son propre emploi et sa propre entreprise. C’est aussi et avant tout participer à une aventure solidaire qui permet à des personnes en situation de précarité de donner vie à leur projet.

Étroitement associés aux 750 salariés présents sur tout le territoire, les bénévoles sont des maillons essentiels au bon fonctionnement de l’association. Professionnels de la banque, du marketing, de la communication, de la comptabilité, du droit et de tout autre secteur, en activité ou à la retraite, étudiants ou eux-mêmes créateurs d’entreprise, ils sont tous issus de divers horizons. Cette diversité d’âges, de profils, de parcours est précisément ce qui nourrit la richesse de l’accompagnement que l’Adie peut proposer aux entrepreneurs.

Leurs missions sont multiples : accompagner les porteurs de projets, participer à l’instruction des dossiers, former à l’entrepreneuriat, offrir un appui administratif ou tout simplement faire connaître l’Adie. « Pour devenir bénévole, il n’y a pas de profil type, car la diversité de nos besoins est le reflet de la complexité de la création d’entreprise. Entreprendre suppose de pouvoir mobiliser d’un seul coup une grande quantité de compétences, rarement réunies en une seule personne. Cette pluralité fait toute la richesse du bénévolat au sein de notre association », explique Grégoire Héaulme, directeur régional Île-de-France.

En Seine-et-Marne, une réunion d’information sur le bénévolat est prévue le 21 septembre (à partir de 10 heures) à l’agence Adie de Melun.

Agence Adie de Melun : 1, place Loïc Baron. Tél. : 09 69 32 81 10.