Adecco Medical recrute 600 personnes

Sur ces 600 postes, 118 sont à pourvoir en Seine-et-Marne. Pour postuler, les candidats infirmiers doivent impérativement être titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier. Ils doivent pouvoir s’adapter à tous types de patients, savoir faire preuve d’une grande réactivité, de capacités organisationnelles et d’un sens aigu des responsabilités. Pour les postulants aux postes d’auxiliaire de puériculture, il est nécessaire d’être titulaire du diplôme d’Etat d'auxiliaire de puériculture (DEAP). Les recruteurs attendent des candidats une capacité à être à l’aise avec les enfants et les parents, savoir faire preuve de patience et de vigilance, ainsi qu’un esprit d’initiative et de rigueur. Les postes sont à pourvoir au sein d’établissements publics ou privés sur différents métiers du secteur médical et paramédical : aides-soignants, infirmiers, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, ergothérapeutes, sages-femmes, auxiliaires de vie, accompagnants éducatif et social.

Inscriptions : www.adecco.fr/medical