Adecco Medical recrute 1 150 soignants en Île-de-France

Adecco Medical, entreprise spécialisée en gestion RH et en recrutement des professionnels de santé (115 agences en France) propose 450 postes en CDI et CDD, 50 postes en CDI intérimaire, ainsi que 650 postes en intérim. Pour les personnes qui souhaiteraient s’orienter vers le métier d’aide-soignant, Adecco Medical embauche en CDI “Apprenant“ pour former à ce métier en tension. Les postes sont à pourvoir au sein d’établissements publics ou privés sur différents métiers du secteur médical et paramédical (aides-soignants, infirmiers, auxiliaire de de vie et de puériculture, préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire, secrétaire médicale, accompagnant éducatif et social...).

Les besoins sont importants, car la période nécessite de nombreux remplacements. Cette année plus encore, la période estivale demande une grande organisation aux établissements de santé pour pallier les départs en vacances et le manque de personnels.

Renseignements : www.adecco.fr/medical et Facebook Messenger : facebook.com/AdeccoMedicalFR.