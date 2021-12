Activ'Dev, un salon professionnel pour répondre aux besoins de développement des entreprises

« Un jour ensemble pour créer, innover, avancer ! ». Tel est le pitch du salon Activ'Dev, organisé par l'association Dirigeantes Actives 77, qui se tiendra au Mas du Mée-sur-Seine le 25 septembre prochain. Rencontres, échanges, partages et acquisition de savoir-faire seront au programme de ce salon professionnel. « Nous sommes là pour apporter aux visiteurs des pistes de réflexion et les orienter dans leur questionnement », explique Cécile Rousseau, référente communication et dirigeante de WSI Marketing Digital.

Chefs d'entreprise, dirigeants, entrepreneurs, porteurs de projets, collectivités, institutions, associations et étudiants sont attendus de pied ferme par la cinquantaine d'exposants d'ores et déjà inscrite. Ces derniers pourront « intégrer à leurs activités les méthodes, outils, process et bonnes pratiques pour croître efficacement ». Le salon sera en effet organisé autour de trois pôles de compétences : développement commercial (prospection-fidélisation ; marketing digital ; pilotage-rentabilité) développement raisonné (maîtrise de la chaîne de valeur ; qualité de vie au travail ; écologie-bio-durabilité) et développement personnel (accompagnement du dirigeant et des équipes ; perception de soi ; savoir se positionner).

Le salon Activ'Dev accueillera également une série de 15 conférences, animées par des spécialistes. Deux business meetings, orchestrés par Dynabuy, partenaire de l'événement, sont aussi prévus de 10h à 11h et de 14h à 15h.

Les exposants seront aussi présents pour prodiguer divers conseils, les visiteurs étant invités à se diriger vers le pôle de développement qui les intéresse le jour J.

En point d'orgue du salon, Dorine Bourneton, première femme paraplégique au monde pilote de voltige aérienne, animera une conférence inspirante à 19h. Don de soi, passion, excellence et audace sont les maîtres-mots de cette battante qui témoignera de son parcours atypique et de sa capacité à franchir les obstacles à la mise en place de projets jugés irréalisables.

Quelque 500 visiteurs sont attendus lors de cet événement, résolument tourné vers « la valorisation de l'entrepreneuriat sur le territoire ».

Informations pratiques :

Inscription salon, conférences et business meetings

gratuite sur :

http://www.dirigeantes-actives77.fr/presentation/salon-activdev/