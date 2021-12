Action solidaire « Une écharpe pour l'hiver »

Le centre social de l’Almont mobilise les énergies afin de confectionner et de récolter des écharpes, gants et bonnets à distribuer aux personnes en situation de précarité.

Intergénérationnelle et valorisante pour ceux qui s’y impliquent, cette initiative permet au centre social de travailler à créer des « espaces » et des « temps » permettant aux habitants de se rencontrer et ainsi de dépasser les représentations et préjugés. Des collégiens jusqu’aux séniors de l’atelier tricot du centre social, c’est l’ensemble des habitants du quartier qui veut manifester sa solidarité face au froid.

La médiathèque de l'Almont, les parents d'élèves, les écoles du quartier ainsi que les usagers du centre social sont tous mobilisés pour cette collecte qui se poursuivra sur toute la période hivernale. En parallèle, des maraudes, constituées de séniors et de jeunes, seront organisées dans Melun pour aller rencontrer les populations les plus démunies.