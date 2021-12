Act'art et Marne et Gondoire : un partenariat naturel

Si la Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire et le Parc culturel de Rentilly ont naturellement rejoint Act'art dans le partenariat qui les unit aujourd'hui autour de We art urban, c'est que, dans l'histoire de Marne et Gondoire le street art a déjà été présent.