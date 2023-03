Acid Arab va électriser le Théâtre-Sénart

Ca va groover ! Après un concert à l’Olympia, qui a affiché complet le 9 février dernier, et une tournée mondiale (de Stockholm aux Vieilles Charrues, à Carhaix-Plouguer, en passant par Alger et Berlin), le groupe Acid Arab, digne représentant du métissage musical, fait étape au Théâtre-Sénart, à Lieusaint, le 25 mars. Son troisième album, intitulé sobrement “3“, a déjà fait le tour des médias et connaît un véritable succès.

Une énergie solaire

Acid Arab se taille une place au soleil sur la scène électro grâce aux sonorités de la musique orientale, aux rythmes modernes du raï ou du chaâbi égyptien qu’il mixe à l’acid house. Après deux EP et deux albums (“Musique de France“ et “Jdid“), des collaborations avec des interprètes tels que Rachid Taha et Sofiane Saidi, le “prince du Raï 2.0“, ou le groupe A-Wa, le groupe n’arrête plus d’enflammer les scènes de la planète (plus de 260 concerts dans une cinquantaine de pays et quatre continents).

Avec une énergie solaire, ce trio, composé de Guido Minisky,Hervé Carvalho (platines) et KenziBourras (clavier), rapproche les rives et fait danser les peuples de la Méditerranée entre bitume et dune. Que l’on soit “teuffeur“ parisien, mélomane banlieusard ou festivalier oranais, l’oriental électro n’a décidément aucune frontière avec Acid Arab.

Samedi 25 mars (20h30), au théâtre-Sénart (8, allée de la Mixité, Lieusaint). Tarifs : 27 euros et 14 euros (tarif réduit). 14 euros pour les lecteurs du “Moniteur de Seine-et-Marne“(billets à acheter en ligne avec le code “ACID14“). www.billetterie.theatre-senart.com