Accueil d'une délégation d'agents de voyages chinois

Les représentants des agences de voyages chinoises ont été accueillies le jeudi 25 février au sein du Pôle d’Excellence du Tourisme au Quartier Henri-IV du château de Fontainebleau. Les professionnels chinois ont pu assister à une présentation des hauts lieux du tourisme seine-et-marnais et des produits locaux. « La clientèle chinoise est un marché important en Seine-et-Marne. On note une augmentation de plus 80%% d’arrivées chinoises en 2015 dans l’hôtellerie seine-et-marnaise », souligne Florence Bruaux, directrice générale de Seine-et-Marne Tourisme.

Ensuite, les agents de voyages ont eu l’occasion de visiter certains sites majeurs dont le Château de Fontainebleau, le Grand Parquet de Fontainebleau et le château de Vaux-le-Vicomte. Ils ont également rencontré les professionnels du tourisme du département. Chrystel Sombret, élue de la ville Fontainebleau et de la Communauté de communes en charge du Tourisme et du Grand Parquet de Fontainebleau, s’est dite ravie d’accueillir cette délégation de professionnels du tourisme chinois car c’est « l’occasion de leur présenter la richesse de notre patrimoine culturel, naturel et touristique près de Paris ».