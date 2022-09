Accord de coopération entre le Département et Autoroutes Paris Rhin Rhône

Jean-François Parigi, président du conseil départemental de Seine-et-Marne et Philippe Nourry, président d’Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) ont signé un accord de coopération autour d’une volonté commune : œuvrer à l’attractivité du territoire, renforcer les dynamiques économiques et favoriser les mobilités de demain, afin de proposer aux usagers seine-et-marnais du réseau autoroutier de nouveaux services et de nouveaux équipements pour une mobilité plus durable, attractive et décarbonée.

Outre l’attractivité, l’insertion et l’emploi sont au cœur de ce partenariat. Lors de la séance publique du 17 juin dernier, le Département avait voté une convention de partenariat pluriannuelle sur cinq ans avec APRR, concessionnaire de l’Etat pour les autoroutes A5, A6 et A77 (3 200 collaborateurs et 2 318 km d’autoroutes). « L’exécutif départemental mobilise les acteurs économiques majeurs de la Seine-et-Marne pour travailler de concert au développement et à l’attractivité du territoire. C’est à ce titre que le Département a noué des conventions de partenariat avec, notamment, Aéroports de Paris (ADP), Disneyland Paris, Villages Nature, Orange, la Chambre d’agriculture, etc. D’autres conventions sont en cours de co-construction, en particulier avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) », se réjouit Jean-François Parigi.

© Département Seine-et-Marne

Insertion et attractivité

La convention entre le Département et APRR porte principalement sur l’emploi et l’insertion des publics bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi que sur l’attractivité, l’animation et la promotion du territoire. Le Département souhaite, en effet, valoriser ses sites touristiques et culturels majeurs au travers du déploiement, cette année et l’an prochain, d’une signalisation autoroutière rénovée et modernisée. Ce partenariat prévoit ainsi l’installation de 35 panneaux incitant à la découverte de lieux emblématiques pour un montant de plus de 560 000 euros que le Département s’est engagé à investir en faveur de l’attractivité de la Seine-et-Marne. Le château de Vaux-le-Vicomte, l’île de loisirs de Buthiers, le musée de la Grande guerre de Meaux et plusieurs communes (Nemours, Blandy-les-Tours, Crécy-la-Chapelle et Provins notamment) bénéficieront de ce partenariat stratégique. De plus, il s’agira de développer la signalisation et l'animation touristique sur les aires de service et de repos à partir de l’été 2023 : valorisation des sites de proximité, présentation de l'offre seine-et-marnaise, vente de spécialités, animations en période de vacances scolaires...

Par ailleurs, APRR est en mesure de relayer ou d’accompagner certaines politiques qui constituent le cœur de compétence du Département, notamment en favorisant l’insertion des jeunes, des publics en situation de handicap et des bénéficiaires du RSA. A ce titre, APRR s’engage à contribuer à l’intégration de ces publics parfois éloignés de l’emploi dans son périmètre de compétences (soutien au recrutement, insertion par l’emploi, insertion par les clauses sociales dans les travaux). « Nous saurons ensemble, j’en suis convaincu, continuer à développer des solutions aux questions de la mobilité décarbonée, de l’intégration, de l’emploi et de l’attractivité touristique, au travers par exemple du déploiement de la nouvelle signalisation touristique et culturelle sur les autoroutes qui traversent la Seine-et-Marne », souligne Philippe Nourry, président d’APRR.

