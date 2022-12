Accord de coopération entre le Département de Seine-et-Marne et le château de Fontainebleau

Le Département de Seine-et-Marne et le château de Fontainebleau entretiennent depuis de nombreuses années des relations étroites autour de la valorisation et l’animation du patrimoine.

Fortes de cette collaboration fructueuse, les deux institutions souhaitent aujourd’hui approfondir leur partenariat et leur engagement réciproque pour le territoire seine-et-marnais et ses habitants.

Ce nouveau rapprochement, effectif depuis le 13 décembre, traduit une volonté d'intensifier leur coopération dans plusieurs domaines : attractivité du territoire, culture et patrimoine,environnement, biodiversité et développement durable, éducation, emploi et insertion.