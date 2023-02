Accidents mortels et journée noire sur les routes de Seine-et-Marne

La préfecture de Seine-et-Marne en appelle à la plus grande vigilance de la part des automobilistes et des piétons après des drames survenus à proximité des communes de Guermantes, Noyen-sur-Seine et Saint-Soupplets le mardi 24 janvier. Trois personnes ont, en effet, perdu la vie dans ces accidents.

Suite à une collision frontale entre deux véhicules près de Saint-Soupplets, les secouristes ont pu réanimer une personne blessée sur place, mais n’ont pu sauver la seconde. Le pronostic vital des autres victimes a été engagé.

Des contrôles routiers renforcés

Deux jours plus tard, le jeudi 26 janvier, les forces de sécurité ont été mobilisées pour renforcer les contrôles routiers et éviter au maximum de nouveaux accidents mortels sur les routes du département. La préfecture de Seine-et-Marne, qui déplore une sécurité routièredégradée en ce début d’année, recommande une extrême prudence aux automobilistes lors de leurs déplacements.