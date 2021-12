Accès aux soins : le Département lance un plan de reconquête médicale

Améliorer l'offre de soins dans le département. C'est l'objectif du plan adopté par les conseillers départementaux le 19 juin dernier, qui intervient après l'adoption, en septembre, d'une première délibération-cadre. Promotion du territoire auprès des praticiens, numérique, renforcement de l'offre de formation supérieure, gouvernance partagée… Tous ces axes sont désormais déclinés en mesures très concrètes dans ce plan de reconquête médicale qui porte déjà ses premiers fruits :

• Attirer les professionnels de santé et leurs familles en Seine-et-Marne, en faisant la promotion du territoire et de ses atouts, par le biais de la marque de territoire.

• Contribuer à l'insertion des futurs professionnels de santé et de soins sur le territoire : formation de maîtres de stage dans les PMI, création d'une maison des internes en 2021, aider les internes à se loger et se déplacer.

• Créer les conditions attractives de l'installation de professionnels : exonérer les maisons de santé de la taxe d'aménagement (dès le 1er janvier 2021), expérimenter le salariat de médecins.

• Investir pour la santé dans les territoires isolés : création de maisons de santé départementales dès 2021, financement des maisons de santé pluridisciplinaires pour la médecine libérale, développement la télémédecine avec l'installation de 10 cabines de téléconsultation d'ici la fin 2020.

• Coordonner les acteurs de la santé autour des projets communs, afin d'identifier de nouvelles solutions pour combattre la désertification médicale.

Ces mesures complètent les actions déjà menées par l'Etat et les autres collectivités locales. « Elles vont très rapidement être mises en œuvre tout en s'inscrivant dans le long terme », a expliqué Patrick Septiers, président du Département, Geneviève Sert, vice-présidente du Département notamment chargée de la présence médicale complète : « la crise que nous venons de traverser démontre encore plus la pertinence d'un tel plan. Assurer le maintien et le développement de l'offre médicale est une nécessité pour les Seine-et-Marnais ». L'idée reste, finalement, que les Seine-et-Marnais puissent constater rapidement les effets de cette politique dans leur vie quotidienne.