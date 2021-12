Accès à la lecture et au savoir : Le département veut réduire les inégalités

Supprimer les zones blan-che : C'est l'objectif que le Conseil départemental s'est fixé avec l'adoption de ce schéma qui va, selon Patrick Septiers, président du Département, « fixer des orientations pour inciter les intercommunalités et les communes à développer des équipements de lecture publique et ainsi améliorer le maillage du territoire ». En effet, le Département explique qu'il existe de fortes disparités entre les territoires.

« L'Ouest du Département urbanisé dispose de nombreux équipements, le Centre est moins bien doté, tandis que le Sud et l'Est présentent de véritables zones blanches. Cela signifie que les Seine-et-Marnais de ces territoires n'ont quasiment aucune bibliothèque à proximité de leur domicile. » Or, pour l'exécutif départemental, chaque Seine-et-Marnais doit avoir accès à une bibliothèque à moins de 15 minutes de chez lui.

Des ateliers thématiques

Au premier semestre 2019, le Département prévoit d'organiser des ateliers thématiques et participatifs regroupant des élus, des acteurs locaux de la culture, des partenaires, les équipes de la Médiathèque départementale et des usagers des bibliothèques. Les travaux de ces ateliers doivent permettre d'identifier les actions concrètes à mener en fonction des problématiques des territoires et de leurs habitants. Les directions concernées du Département (Solidarités, Education, Aménagement du territoire) et les organismes associés (MDPH, Seine-et-Marne Attractivité) seront également consultés.

Sur la base de ces travaux et de ces concertations, le Département rédigera ensuite le schéma départemental à partir de septembre, pour qu'il soit adopté en séance publique début 2020.

Un complément des outils contractuels

Le schéma départemental de lecture publique vient en complément des outils contractuels mis en place par la majorité depuis 2015, visant à soutenir financièrement les communes comme les intercommunalités (contrat intercommunal de développement et le fonds d'équipement rural). Le Département précise que « la création et la rénovation de bibliothèques peuvent figurer parmi ces projets, car l'équipement culturel fait partie de l'aménagement du territoire et concourt à son attractivité ».