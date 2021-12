Académie internationale d'été Ernst & Young

Les débats seront menés sous la direction d'un comité scientifique composé de :

Véronique Magnier , professeur agrégé, directeur de l’IDEP et directeur de la Grande Ecole du droit de l'Université Paris Sud ;

, professeur agrégé, responsable du Pôle « droit et éthique des affaires » de l'IDEP ; Virginie Lefebvre-Dutilleul , avocat associé, EY Societé d'avocats

, Maître de conférences HDR à l’Université Paris-Sud, directeur-adjoint de l’IDEP ; Stéphane Baller , associé, EY Société d'avocats ;

, docteur en droit, chercheur de l'IDEP, entrepreneur ; Miguel Gomes Ferreira, doctorant de l'Université Paris Sud, membre de l'IDEP et collaborateur, EY Société d'avocats.

Le programme de cette Académie, à la fois international et pluridisciplinaire, a pour ambition d'explorer la thématique des codes d’éthique sous deux angles alliant droit et business -le « nouveau phénomène juridique », et le « nouvel ordre juridique »- en confrontant les points de vue des acteurs français et internationaux de l’entreprise, leurs conseils et les universitaires.