ABN CONSEIL, l'agence qui chuchote à l'oreille des décideurs

« J'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes dans ma carrière qui m'ont permis d'être ce que je suis » déclare l'intéressée en préambule. Son premier contrat, elle le signe avec une amie qui se lance en politique et qui a besoin d'être accompagnée dans sa campagne. Le bouche à oreille fait le reste pour compléter le carnet de commandes.

Son aisance relationnelle et sa curiosité lui permettent d'avoir une connaissance pointue du territoire et de ses acteurs. Cette expertise professionnelle est renforcée par une implication terrain en tant qu'élue à la Chambre de commerce et d'industrie (Seine-et-Marne et Région Paris Ile-de-France), en tant qu'administratrice du Medef 77 et que présidente de la délégation des Femmes Chefs d'entreprises 77.

L'objet principal d'ABN Conseil est d'optimiser le temps du dirigeant car

« penser stratégie c'est l'assurance d'un plan de communication bien ficelé qui prendra tous ses effets sur du long terme ». Plus qu'une simple agence qui fournirait des outils pratiques, il s'agit de définir et de structurer le projet en lui donnant une vision cohérente et pertinente. « Si on devait résumer mon métier, on pourrait définir l'agence comme la direction communication d'une entreprise ou la direction de cabinet des personnalités publiques. Nous devenons ainsi le point d'entrée unique de tous les interlocuteurs du client en matière de communication, quel que soit le projet » explique Nadia Ayadi.

Cette vision d'ensemble des atouts du territoire et la connaissance des acteurs clés donne à ABN Conseil une dimension dont peu d'agences peuvent se prévaloir. « Mes contacts, mon approche globale représentent un réel atout pour un travail à long terme qui, s'il est peu quantifiable immédiatement, permet de gagner des marchés et de nourrir le travail commercial. C'est un tort de considérer la communication comme un budget annexe. C'est un investissement capital pour une entreprise ou une personnalité » conclut-elle.