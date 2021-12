A4 : le prix des péages n'augmente pas

C'est ce qu'a annoncé la Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France). Cette année, le tarif du péage va ainsi rester le même qu'en 2020 à Coutevroult (2, 30 euros) et à Saint-Jean-les-deux-Jumeaux (1, 50 euros). Même stabilité pour les automobilistes qui poursuivent leur trajet vers la province, le prix des deux péages de Montreuil-aux-Lions et de Château-Thierry reste fixé à 1, 90 euros.