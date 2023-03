A Voisenon, Pedrazzini fournira le carrelage des gares du Grand Paris Express

La réputation de Carrelages Pedrazzini n’est plus à faire. En 50 ans d’existence, l’entreprise familiale de Voisenon, commune située au nord de Melun, s’est constituée une clientèle professionnelle prestigieuse (RATP, Aéroports de Paris, château de Vaux-le-Vicomte…). Dirigée par Florence et Isabelle Pedrazzini, cette société œuvre aussi pour les particuliers et offre divers produits et prestations de qualité grâce à un showroom de 1 000 m² d’exposition. Une équipe de décorateurs travaille également sur des plans 3D HD pour une meilleure projection et l’élaboration des travaux selon les goûts et le budget. Cette expertise à 360° prouve toute la valeur de Carrelages Pedrazzini et son niveau de compétence pour assurer les chantiers du Grand Paris Express (GPE) avec la mise en place de son propre dispositif podotactile.

Un dispositif novateur

Les 68 gares du GPE (soit une superficie de 300 000 m2) seront donc dotées de ce système podotactile. Il consiste à installer des bandes d’éveil et de vigilance obligatoires pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Leur conception permet à ce public de se rendre compte de la présence d’escaliers et d’escalators, mais également de se positionner dans l’attente d’un train. Le matériau étant la céramiqueimportée depuisl’Italie, c’est l’entreprise seine-et-marnaise qui le peaufine directement de manière minutieuse, afin de lui donner tous les aspects nécessaires pour que le dispositif soit bien installé et durable. D’ailleurs, il est protégé par un brevet afin d’éviter toute appropriation concurrentielle. Carrelages Pedrazzini est connu pour le développement de ses techniques et c’est une véritable fierté pour ses effectifs que de participer au projet du Grand Paris Express.

En réalité, la RATP est déjà bien au fait des prouesses de l’entreprise, puisque cela fait 20 ans que cette dernière s’occupe de chantiers de rénovation et donc de mise à niveau des équipements adéquats pour que les usagers des transports au quotidien puissent se déplacer dans les couloirs des gares dans les meilleures conditions. Et si cela permet à cette petite société familiale de réaliser des bénéfices, il en va surtout de son rayonnement avec un horizon clair et prometteur.