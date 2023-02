À Villeparisis, un bus délivre des titres d’identité

C’est une première en Île-de-France. Depuis le 25 janvier, ce dispositif de recueil mobile, baptisé “bus citoyen” et habilité par la préfecture de Seine-et-Marne, sillonne les différents quartiers de Villeparisis. Il vise, comme l’explique la Mairie « à maintenir ou à renouer le lien entre la municipalité et ses habitants, notamment les plus isolés ». Le but est aussi de construire les conditions d’un dialogue constant avec la population, de faciliter l’accès à des services publics de proximité mobiles et de réduire la fracture numérique.

L’une des spécificités de ce bus est de bénéficier d’un agrément préfectoral l’autorisant à délivrer ou renouveler des titres d’identité (carte d’identité et passeport). Homologué pour accueillir des personnes à mobilité réduite (PMR), ce véhicule est électrique. Il dispose d’un espace de confidentialité pour l’accueil du public. Il est aussi doté d’équipements informatiques (ordinateurs et tablettes). De la documentation est également disponible pour entreprendre certaines démarches administratives, tandis qu’un écran connecté propose des informations mettant en avant les actions municipales. L’aspect pédagogique n’est pas oublié et des vidéos de sensibilisation, consacrées à la sécurité routière notamment.

Fidéliser les habitants

Si la mise à disposition de services publics de proximité, basés sur l’accès aux droits et les démarches en ligne, est sa vocation première, le “bus citoyen” assure également la promotion des différents établissements municipaux (ludothèque, conservatoire de musique et de danse, médiathèque Elsa Triolet, centre culturel Jacques Prévert…), à travers des ateliers.

Chaque semaine, le bus parcourt la ville, afin de fidéliser les habitants. Ainsi, tous les lundis après-midi (13h30-17h), il effectue une halte près de l’école élémentaire Charlemagne (place François Mauriac). Le mercredi matin (8h30-12h), le rendez-vous est fixé sur la dalle du Parisis, tandis que le jeudi après-midi (13h30-17h), c’est devant l’école primaire Normandie-Niemen que le bus stationne. Enfin, on peut aussi le retrouver tous les vendredis (8h30-12h) sur la place du marché (mail de l’Ourcq).