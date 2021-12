A Villages Nature Paris, on trie ses déchets sur place

Collecte, tri, recyclage, revalorisation des savons, des bouées en plastique et ramassage des déchets en calèche : au sein de Villages Nature Paris, parc de loisirs ouvert en 2017 à Bailly-Romainvilliers, tout près de Disneyland Paris, les questions environnementales sont étudiées à la fois avec sérieux et imagination. Depuis le 1er juillet, les responsables de cette destination écotouristique novatrice et unique en Europe ont, en effet, décidé d’installer un centre de tri “in situ“, afin d’optimiser la collecte des déchets et de revaloriser ces derniers à l’intérieur même du site.

Une initiative prise en collaboration avec Tri.O & Greenwishes (TGW), acteur basé dans les Hauts-de-Seine et spécialisé dans le recyclage et la revalorisation des déchets. Avec l’expertise de cette “conciergerie du recyclage“ unique en son genre, les projets ne manquent donc pas. L’idée est de faire évoluer l’écosystème du recyclage : mobilité douce avec des moyens de collecte “verts“ pour récupérer les déchets du site et les acheminer vers les filières de recyclage, sensibilisation et accompagnement des vacanciers en déployant un système de collecte de déchets dans les 868 hébergements et en mettant en place un système de compost des biodéchets directement au sein du parc et enfin gestion de nouveaux déchets et création de nouvelles filières de revalorisation ad hoc.

« Cette collaboration avec Tri.O & Greenwishes renforce notre stratégie environnementale et nous permet d’aller encore plus loin dans l’optimisation des déchets existants, mais aussi dans la valorisation de nouveaux déchets. Nous avons également mis en place des formations pour sensibiliser et accompagner nos équipes. A terme, nous souhaitons créer de nouvelles ambitions écologiques auprès de nos clients pour leur donner l’envie et l’opportunité de faire leur part chez eux également », souligne Romain Leclerc, manager RSE (responsabilité sociale des entreprises) à Center Parcs France, maison mère de Villages Nature Paris.

Une ambition partagée par TGW. « Avec Villages Nature Paris et grâce à notre laboratoire d’innovation circulaire, nous faisons du sur-mesure. Nous allons continuer d’innover tant pour ses équipes que pour ses visiteurs », assure ainsi Constance Bachoud, directrice de l’innovation circulaire chez Tri.O & Greenwishes.