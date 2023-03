A Vaux-le-Pénil, le projet de réaménagement du site du SMITOM-LOMBRIC en discussions

Cette concertation doit permettre à toutes les personnes intéressées de s’informer et de s’exprimer sur ce projet. Celui-ci a pour objectif de répondre aux enjeux de traitement et de valorisation des déchets en lien avec les évolutions règlementaires et sociétales. Il doit participer à améliorer le développement décarboné du département tout en contribuant à l’objectif de souveraineté énergétique porté par l’Etat.

Le SMITOM-LOMBRIC, syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers du Centre-Ouest seine-et-marnais, va soumettre au débat les aménagements suivants : nouvelle déchetterie pour tenir compte du développement des filières à responsabilité élargie de producteurs (REP), tiers lieu pédagogique pour favoriser la prévention des déchets et dynamiser l’économie circulaire, nouveau centre de tri des emballages pour répondre à l’extension des consignes de tri, éventuelle troisième ligne de valorisation énergétique des déchets ménagers à haut pouvoir calorifique et éventuel équipement de tri mécanisé plus performant.

Première réunion publique le 16 mars

Une première réunion publique se tiendra le 16 mars (18 h 30) à l’Espace Saint-Jean, à Melun. De nombreux temps d’échanges vont être organisés tout au long de la concertation au cours desquels le public est invité à venir s’informer, contribuer et échanger autour du projet (dates, lieux et horaires communiqués sur le site de la concertation : www.concertation-lombric.com). Il est prévu également une demi-journée pédagogique avec visite du site industriel du SMITOM-LOMBRIC, à Vaux-le-Pénil (inscription obligatoire sur le site www.concertation-lombric.com), une réunion d’information sur la gestion des déchets sur le territoire, deux ateliers thématiques, trois débats mobiles, ainsi qu’une réunion publique de synthèse de la concertation. Enfin, des documents d’information seront également disponibles en mairie. Une rubrique participative en ligne permettra de contribuer à la concertation en postant questions, contributions et propositions.

