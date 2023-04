A Torcy, PMC Milliot étoffe sa gamme d’équipements

Alors que le marché de la manutention est dominé par de grands groupes européens, l’entreprise seine-et-marnaise PMC Milliot continue de creuser son sillon depuis sa création en 1932. Après avoir lancé en 2018 Millman, une gamme d’équipements de manutention pour répondre aux demandes croissantes de ses clients, elle l’a étoffée avec dix nouveaux produits. Portée par une forte demande, cette jeune marque connaît un véritable succès, couvrant déjà 80 % des besoins du marché.

Avec Millman (contraction du nom “Milliot“ et du mot “manutention“), l’objectif de PMC Milliot est d’offrir une alternative qualitative en proposant des produits robustes, maniables, disponibles rapidement et à des prix compétitifs. Ils sont expédiés directement depuis les entrepôts du groupe basés à Torcy, mais aussi à Nantes. Désormais, l'ambition du groupe seine-et-marnais est de proposer une offre complète d'ici 2026 pour que Millman devienne une référence tricolore en matière de manutention.

Un chiffre d’affaires de plus de 4,5 millions d’euros

Il est vrai que cette nouvelle gamme (qui compte désormais 20 articles, dont des diables, des plateaux et coins roulants et des roll conteneurs) ne manque pas d’atouts comme son chariot porte-panneaux et sa table élévatrice. Tous ces nouveaux produits sont à la fois maniables (les chariots sont équipés de roues pivotantes), robustes (dédiés à un usage intensif avec une garantie de cinq ans) etlivrés rapidement (stockés en grande quantité pour assurer une expédition sous 24 ou 48 heures).

Outre Millman, PCM Milliot exploite trois autres gammes. Il y a d’abord Milliot (balances de commerce, d'industrie, de pharmacie et de précision avec plus de 150 références. Il y a ensuite Abdpro (balances mises sur le marché en 2020 avec une vraie qualité de fabrication et aux meilleurs prix). Il y a enfin 2MP, qui commercialise des instruments indispensables à tous les professionnels de la mesure (sonomètre, thermomètre, luxmètre, hygromètre et anémomètre).

Aujourd’hui, PCM Milliot affiche un chiffre d’affaires de plus de 4,5 millions d’euros réalisé à 75 % via la vente de matériels et à 25 % par l’intermédiaire de la vente de prestations de service. Comptant 23salariés et possédant un fichier clients fourni (plus de 65 000 professionnels), l’entreprise de Torcy facture chaque année à plus de neuf mille clients et gère entre 600 et mille commandes tous les mois.