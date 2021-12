A TABLE ! Des recettes de chef a faire chez soi

Pour 4 personnes

Préparation : 15 mn

Cuisson : 1h30​

1 poulet de cent jours

50 g de beurre mou

3 gousses d'ail

1 branche de céleri

1 oignon rouge

2 carottes

herbes de Provence

gros sel, poivre

Préchauffer le four à 180 °C.

Déposer le poulet dans un plat allant au four. Enduire sur toute sa peau le beurre mou, et l'assaisonner avec une petite poignée de gros sel, un peu d'herbes de Provence, et du poivre.

Couper l'ail, le céleri, l'oignon et les carottes en gros morceaux.

Les répartir dans le plat autour du poulet. Enfourner pendant 1 heure 30, en arrosant régulièrement le poulet du jus de cuisson. Selon la taille du poulet, le temps peut varier.

À la sortie du four, récupérer le jus de cuisson pour servir avec le poulet.