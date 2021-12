Recette pour deux personnes

Les ingrédients :

- 200 g de coquillettes

- 200 g de saumon

- 1 petite boîte d'œufs de saumon

- 2 échalotes

- 10 cl de vin blanc

- 1 cuillère à soupe de crème fraiche



La préparation :

Cuire les coquillettes. Pendant ce temps, dans une casserole, chauffer une noix de beurre et faire revenir les échalotes. Ajouter le vin blanc et une fois qu'il a réduit ajouter 2 cuillères à soupe d'eau de cuisson des pâtes, ainsi qu'une cuillère à soupe de crème fraiche. Incorporer au dernier moment le saumon dans le jus obtenu. Une fois cuites et égouttées, mélanger les pâtes dans la casserole de jus de saumon fumé. Dresser les assiettes et parsemer les œufs de saumon sur le dessus.