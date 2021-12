Recette pour 10 beignets - Ingrédients :

- 800 g de Farine T55

- 400 g de lait entier

- 60 g de sucre

- 80 g de beurre doux

- 40 g d'huile de pépin de raisin

- 4 jaunes d'œuf

- 2 œufs entiers

- 14 g de levure

- 1⁄2 gousse de vanille

Tiédir le lait sur une casserole et y délayer la levure fraîche. Laisser reposer 10 minutes à température ambiante.

Mélanger au batteur (ou à la force des bras) les œufs, les jaunes, l'huile, le beurre fondu froid, le sucre, le sel, la vanille et la farine. Ajouter le mélange lait et levure et pétrir pendant 5 minutes.

Rabattre la pâte puis réserver dans un bol filmé (et troué) pendant 2 heures à température ambiante. Dégazer et étaler la pâte au rouleau à pâtisserie, afin d'obtenir une épaisseur de 1,3 cm.

Détailler avec un emporte-pièce ou avec un bol. Réserver chaque beignet sur un carré de papier sulfurisé. Laisser pousser 2 heures à température ambiante

Cuire dans une casserole remplie d'huile de tournesol à 180°C chaque face puis débarrasser sur papier absorbant. Enrober de sucre abondamment.

Le crémeux noisette Ingrédients :

- 150 g de lait entier

- 30 g de crème liquide 35%

- 4 jaunes d'œufs

- 100 g de chocolat lait Jivara 40%

- 100 g de noisettes mixées

Faire fondre le chocolat au bain-marie, en même temps faire chauffer à feu moyen le lait entier et la crème liquide.

Incorporer les œufs avec le chocolat et les noisettes mixées, puis bien mélanger les deux préparations dans la même casserole. Laisser refroidir.

Noisettes caramélisées Ingrédients :

- 50 g de sucre

- 30 g d'eau

- 150 g de noisettes du Piémont